Поведение Месси за пределами поля разочаровало представителей гонконгского клуба

Нежелание аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси взаимодействовать с гонконгскими игроками за пределами поля разочаровало некоторых представителей клуба "Гонконг ХI", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет South China Morning Post, Месси отказался от совместных фотографий и был необщительным, что и вызвало разочарование.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче "Интер Майами" со счетом 1:4. Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать "Мы хотим Месси". После игры владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тыс. человек. Отмечается, что билет на этот матч стоил порядка 108 долларов.