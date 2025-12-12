Месси прибудет в Индию для открытия своего памятника

Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси вскоре собирается посетить Индию, где откроет памятник самому себе, сообщает Zakon.kz.

Капитан сборной Аргентины откроет 20-метровый памятник самому себе, который воздвигнут в Калькутте. Вся это процедура запланирована в рамках трехдневного визита 38-летнего футболиста в Индию.

В связи с этим в городах Калькутта, Хайдарабаде, Мумбаи и Дели пройдет ряд мероприятий. Капитана "Интер Майами" будут сопровождать его одноклубники Луис Суарес и Родриго Де Поль.

Фото: Instagram/leomessi

В рамках предстоящего мероприятия болельщики смогут посетить фан-зону аргентинца, где находится его скульптура в натуральную величину на троне. Также будут выставлены копии всех его выигранных трофеев.

Месси прибудет в Индию как обладатель Кубка МЛС-2025, которого он удостоился совсем недавно.