"Реал" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 17 матчей

4 февраля мадридский "Реал" в рамках Ла Лиги упустил победу в дерби против земляков из "Атлетико". Тем самым "сливочные" прервали шестиматчевую победную серию, но по-прежнему не проигрывают никому на протяжении последних 17 встреч, сообщает Zakon.kz.

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В матче 23-го тура испанского чемпионата подопечные Карло Анчелотти не смогли удержать счет и пропустили мяч на 93-й минуте противостояния с "Атлетико" – 1:1. На гол Браима Диаса гости ответили точным ударом Маркоса Льоренте.

В последнее время именно "матрасники" не дают себя обыграть королевскому клубу. По данным футбольных статистиков, "Реал" почти полтора года не может обыграть "Атлетико" в основное время, как это случилось в очередной раз 4 февраля.

"Галактикос" потерпели единственное поражение в нынешнем первенстве как раз от коллектива Диего Симеоне. В том дерби, которое состоялось 24 сентября, "Атлетико" обыграл "Реал" со счетом 3:1. С того момента "сливочные" никому не проигрывали в Ла Лиге: на их счету 13 побед и четыре матча вничью.

"Очень хороший матч. Контролировали игру, но нам не повезло: пропустили мяч на последней минуте. Заслуживали победы и сами выиграли много игр на последних минутах, поэтому не можем себя ни в чем винить, продолжаем лидировать в чемпионате. Играем в очень хороший футбол, это больше всего дает мне уверенность в будущем. У нас сильная команда, каждый вносит свой вклад, каждый предан делу. Команда выложилась полностью. Когда есть мастерство и все верны делу, легче добиться успеха", – отметил Карло Анчелотти, главный тренер "Реала".

Ничья в дерби не позволила "Реалу" оторваться от "Жироны" в турнирной таблице Ла Лиги перед их очной встречей, которая пройдет 10 февраля на "Сантьяго Бернабеу".



Сейчас коллектив Анчелотти находится на вершине таблицы испанского чемпионата, набрав 58 очков. Ближайший преследователь, "Жирона", отстает на два балла. Далее следуют "Барселона" (50) и "Атлетико" (48).

Список лучших бомбардиров Ла Лиги возглавляют трое: Джуд Беллингем ("Реал"), Артем Довбик ("Жирона") и Борха Майораль ("Хетафе"), у всех по 14 голов.