Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Реал" довел беспроигрышную серию до 36 матчей в испанском первенстве

Футбол 36 Победа, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 17:19 Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты – мадридский "Реал" почти год никому не проигрывает на уровне Ла Лиги. В ночь на 2 сентября "сливочные" продлили свою рекордную серию до 36-ти встреч, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Карло Анчелотти обыграли "Бетис" в рамках 4-го тура Ла Лиги со счетом 2:0, благодаря дублю своего звездного нападающего Килиана Мбаппе.

Последнее поражение футболистов королевского клуба было 24 сентября 2023 года, когда они уступили своим землякам из "Атлетико" (1:3). И с того момента у "Реала" насчитывается 26 побед и 10 ничьих.

"У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Сыграли хороший матч и смотрелись более целостно. Уходим на небольшой перерыв с хорошими чувствами. Винисиус отдал пенальти Мбаппе, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче. Жуниор поступил очень альтруистично, дав Килиану пробить пенальти, у них хорошие отношения".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Прежний рекорд "сливочных" без поражений был на планке "30 игр" и был продемонстрирован с мая 1988 года по апрель 1989 года.

Остановить нынешнее достижение действующих чемпионов Испании могут игроки "Реал Сосьедада" в их очной встрече 15 сентября.

Между тем, на прошлой неделе экс-звезда "Реала" и лучший игрок Кубка Америки-2024 – 33-летний колумбиец Хамес Родригес вернулся в Европу.

Читайте также

Паралимпиада Бронза Беременной Лучницы
Англичанка завоевала "бронзу" на седьмом месяце беременности и вошла в историю Паралимпиады
Футбол Рекорд Баварии
Знаменитый полузащитник Мюллер стал новым рекордсменом ФК "Бавария"
Футбол Разгром МЮ
АПЛ-2024: "Ливерпуль" разгромил на выезде "Манчестер Юнайтед"
Куандык Шынасилов
Анчелотти Карло Мбаппе Килиан ФК Реал Мадрид 2024 год Кубок Америки Футбол Винисиус Жуниор
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: