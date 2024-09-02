"Реал" довел беспроигрышную серию до 36 матчей в испанском первенстве
Подопечные Карло Анчелотти обыграли "Бетис" в рамках 4-го тура Ла Лиги со счетом 2:0, благодаря дублю своего звездного нападающего Килиана Мбаппе.
Последнее поражение футболистов королевского клуба было 24 сентября 2023 года, когда они уступили своим землякам из "Атлетико" (1:3). И с того момента у "Реала" насчитывается 26 побед и 10 ничьих.
"У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Сыграли хороший матч и смотрелись более целостно. Уходим на небольшой перерыв с хорошими чувствами. Винисиус отдал пенальти Мбаппе, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче. Жуниор поступил очень альтруистично, дав Килиану пробить пенальти, у них хорошие отношения".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти
Прежний рекорд "сливочных" без поражений был на планке "30 игр" и был продемонстрирован с мая 1988 года по апрель 1989 года.
Остановить нынешнее достижение действующих чемпионов Испании могут игроки "Реал Сосьедада" в их очной встрече 15 сентября.
Между тем, на прошлой неделе экс-звезда "Реала" и лучший игрок Кубка Америки-2024 – 33-летний колумбиец Хамес Родригес вернулся в Европу.