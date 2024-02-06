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Лучший футбольный клуб мира выиграл девять матчей подряд

Футбол Хет-трик МанСити Фото: Instagram/mancity
Английский клуб "Манчестер Сити" победил в девятом матче подряд, обыграв накануне в гостях "Брентфорд" со счетом 3:1 в рамках 23-го тура премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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Героем выездного поединка в составе "горожан" стал полузащитник Фил Фоден, который оформил хет-трик в течение 25 минут и принес волевую победу своему коллективу. Тем самым, подопечные Хосепа Гвардиолы с 19 декабря выиграли подряд 9 игр, забив в ворота соперников 27 голов и пропустив всего лишь 5. За этот период "МанСити" стал победителем клубного чемпионата мира и пробился в 5-й раунд Кубка Англии.


Благодаря успеху над "Брентфордом", лучший клуб мира сократил отставание от лидера АПЛ "Ливерпуля" на два балла. Но, при этом имеет один матч в запасе. 

К данному моменту на вершине турнирной таблицы английского первенства находится команда Юргена Клоппа, с активом в 51 очко после 23 сыгранных встреч. За ними следуют "горожане" (49), далее расположились "Арсенал" (49) и "Астон Вилла" (46).

10 февраля в рамках 24-го тура АПЛ "Манчестер Сити" примет на своем поле "Эвертон". А центральный поединок данного тура пройдет 11 февраля, где встретятся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед". 

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