Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лучший клуб мира не проигрывает уже 16 матчей подряд

Футбол Серия 16 без проигрышных игр Фото: Instagram/mancity
Победитель последнего клубного чемпионата мира – английский футбольный клуб "Манчестер Сити" довел свою положительную серию до 16-ти матчей: 14 побед и две ничьи, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

"Горожане" продлили свою беспроигрышную серию до 16-ти матчей после того, как накануне обыграли "Брентфорд" со счетом 1:0, в ходе перенесенной игры 18-го тура английского чемпионата в высшем дивизионе. Успех своей команде принес норвежец форвард Эрлинг Холанд, который отличился на 71-ой минуте встречи.

Победив "Брентфорд", подопечные Хосепа Гвардиолы продолжили свою успешную серию из 16-ти игр. "МанСити" в последний раз проигрывал 6 декабря 2023 года, когда уступил "Астон Вилле" – 0:1. И с того времени "горожане" одержали 14 побед и два матча свели к ничье на турнирах разного уровня.

Футбол Гол Брентфорд

Фото: Instagram/mancity

Вдобавок, благодаря последней победе, команда Холанда вырвалась на второе место в таблице чемпионата Англии и опережает "Арсенал" на один балл, накопив 56 очков после 25-ти игр. На вершине списка лучших клубов Англии находится "Ливерпуль" (57).

В рамках 26-го тура АПЛ "МанСити" сыграет в гостях с "Борнмутом". Встреча пройдет 24 февраля.

Читайте также

Футбол Золотой мяч Музей
Месси собрал все свои "Золотые мячи" в музее каталонского клуба
Настольный теннис 1/8 финала ЧМ-2024
Сборная Казахстана пробилась в плей-офф ЧМ-2024 по настольному теннису
Хоккей Список Плей-офф
Известны все участники плей-офф Кубка Гагарина-2024
Куандык Шынасилов
Эрлинг Холанд Манчестер сити Хосеп Гвардиола
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: