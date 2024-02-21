Лучший клуб мира не проигрывает уже 16 матчей подряд

Победитель последнего клубного чемпионата мира – английский футбольный клуб "Манчестер Сити" довел свою положительную серию до 16-ти матчей: 14 побед и две ничьи, сообщает Zakon.kz.

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"Горожане" продлили свою беспроигрышную серию до 16-ти матчей после того, как накануне обыграли "Брентфорд" со счетом 1:0, в ходе перенесенной игры 18-го тура английского чемпионата в высшем дивизионе. Успех своей команде принес норвежец форвард Эрлинг Холанд, который отличился на 71-ой минуте встречи.

Победив "Брентфорд", подопечные Хосепа Гвардиолы продолжили свою успешную серию из 16-ти игр. "МанСити" в последний раз проигрывал 6 декабря 2023 года, когда уступил "Астон Вилле" – 0:1. И с того времени "горожане" одержали 14 побед и два матча свели к ничье на турнирах разного уровня.

Фото: Instagram/mancity

Вдобавок, благодаря последней победе, команда Холанда вырвалась на второе место в таблице чемпионата Англии и опережает "Арсенал" на один балл, накопив 56 очков после 25-ти игр. На вершине списка лучших клубов Англии находится "Ливерпуль" (57).

В рамках 26-го тура АПЛ "МанСити" сыграет в гостях с "Борнмутом". Встреча пройдет 24 февраля.