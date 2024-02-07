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"Золотые старики" мирового футбола примут участие в первом мундиале среди ветеранов

Ветераны мирового футбола примут участие в новом чемпионате Фото: Zakon.kz
Легендарные футболисты прошлого примут участие в первом чемпионате мира среди игроков старше 35 лет, который пройдет в Англии через три месяца. В соревнованиях будут участвовать восемь сборных, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет The Sun, к соревнованиям допустят только игроков старше 35 лет, выступавших за свою сборную или сыгравших минимум 100 игр в высшем дивизионе клубного чемпионата.

В первом мундиале среди ветеранов примут участие титулованные сборные Бразилии, Англии, Аргентины, Франции, Германии, Италии, Испании и Уругвая. Планируется провести семь матчей по 70 минут на одной из английских арен в течение недели. Организаторы намерены собрать бывших звезд футбола на состязания в начале лета.

Турнир стартует с четвертьфиналов 4 и 5 июня. Полуфиналы пройдут 8 июня, а финал – 11 июня.

Футбол ЧМ-2024 Ветераны

Фото: Instagram/fifaworldcup

Уже определены капитаны восьми сборных: Стив Макманаман (Англия), Эстебан Камбьяссо (Аргентина), Эмерсон (Бразилия), Кристиан Карамбе (Франция), Кевин Кураньи (Германия), Марко Матерацци (Италия), Мичел Сальгадо (Испания) и Диего Лугано (Уругвай).

Футбол ЧМ-2024 Ветераны

Фото: Instagram/cafu2

В предварительных списках будущего турнира уже появились фамилии многих звезд мирового футбола, которые в прошлом блистали на мировых аренах. Среди них: Роналдиньо, Майкл Оуэн, Кака, Месут Озил, Ривалдо, Фабио Каннаваро, Эшли Коул, Джо Коул, Фрэнк Лэмпард, Робби Фаулер, Кафу, Роберто Карлос, Тьерри Анри, Марсель Десайи, Эрнан Креспо, Пабло Сабалета, Сами Хедира, Давид Вилья, Карлес Пуйоль, Франческо Тотти и Диего Форлан.

Каждая сборная сможет включить в свой состав до 18 игроков старше 35 лет. 

Ранее эксперты составили рейтинг лучших мировых футболистов 1990-х.

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