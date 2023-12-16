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Зидан признан лучшим футболистом 90-х годов

футбол, Зидан Фото: Instagram/zidane
На втором месте находится бразилец Роналдо, на третьем — итальянец Роберто Баджо. Всего в список вошло 32 игрока, сообщает Zakon.kz.

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Бывший футболист "Ювентуса" и мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил список лучших игроков 90-х годов XX века по версии FourFourTwo.

В 1998 году Зидан выиграл чемпионат мира в составе французской сборной. На клубном уровне экс-полузащитник взял два "золота" Серии А.

В 10-ку лучших игроков вошли такие футболисты как Паоло Мальдини, Ривалдо, Марко ван Бастен, Деннис Бергкамп, Луиш Фигу, Ромарио, Христо Стоичков.

Ранее, знаменитый форвард Роберто Баджо занял первое место в рейтинге лучших футболистов за всю историю Италии по версии FourFourTwo

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