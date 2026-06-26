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Спорт

Известен первый футболист из Азии, сыгравший на пяти чемпионатах мира

Защитник сборной Японии Юто Нагатомо , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 21:00 Фото: Instagram/yutonagatomo55
Защитник сборной Японии Юто Нагатомо стал первым футболистом из Азии, который принял участие в пяти чемпионатах мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, спортсмен вышел на поле в матче третьего тура мирового первенства-2026 против команды Швеции на 75-й минуте при счете 1:1.

В пяти чемпионатах мира также сыграли мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, хорват Лука Модрич. Шесть раз в мировых первенствах участвовали португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

Нагатомо 39 лет. Вместе со сборной Японии он выиграл Кубок Азии в 2011 году. По числу матчей за национальную команду (146) футболист занимает второе место, уступая только Ясухито Эндо (152), который завершил карьеру.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Ранее по итогам завершившихся матчей группового этапа Чемпионата мира по футболу стали известны еще несколько пар стартового раунда плей-офф.

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Аксинья Титова
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