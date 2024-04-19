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ФК "Байер" довел свою серию без поражений до 44 матчей

Футбол Полуфинал ЛК Рекорд 44 матча, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:05 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Новый чемпион Бундеслиги, клуб "Байер", без сомнения, в этом сезоне творит историю мирового футбола. Немецкая команда продлила свою рекордную серию без поражений до 44 игр с начала текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Команда Хаби Алонсо никому не проигрывает уже на протяжении 44 матчей, одержав 38 побед при 6 ничьих. Это считается рекордом среди топ-5 европейских лиг. В ночь на 19 апреля "аптекари" разошлись миром с "Вест Хэмом" в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы – 1:1. Первая игра закончилось со счетом 2:0 в пользу немцев. 

Стоит заметить, что команда Алонсо последний раз проигрывала в мае 2023 года, когда уступила "Бохуму" – 0:3 – в чемпионате Бундеслиги.

Обыграв "Вест Хэм" по сумме двух матчей, немецкий клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

"Я счастлив, что мы прошли дальше. В Лиге Европы всегда бывают сложные моменты. У "Вест Хэма" хорошие футболисты и энергия. Надо отдать им должное, они играли очень сильно, совсем не так, как в Леверкузене. Не всегда удается контролировать игру все 90 минут. Очень важно, что мы не пропустили второй или третий гол. Рекорды – это следствие хорошей работы. Это очень приятно, и мы рады этому".Главный тренер ФК "Байер" Хаби Алонсо

Тем самым "Байер" стал третьим немецким клубом, который пробился в полуфинал нынешних еврокубков впервые за 29 лет.

Кроме "фармацевтов", это сделали "Бавария" и "Боруссия", которые представят Германию в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Далее мюнхенский коллектив сыграет с "Реалом", дортмундская дружина встретится с ПСЖ, а команда из Леверкузена будет противостоять "Роме". 

21 апреля "Байер", который гарантировал себе титул чемпиона Германии, померится силами с "Боруссией" в рамках 30-го тура Бундеслиги. Можно сказать, что для обеих команд это будет подготовка перед полуфиналами еврокубков.   

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