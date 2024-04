ФК "Байер" довел свою серию без поражений до 44 матчей

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Команда Хаби Алонсо никому не проигрывает уже на протяжении 44 матчей, одержав 38 побед при 6 ничьих. Это считается рекордом среди топ-5 европейских лиг. В ночь на 19 апреля "аптекари" разошлись миром с "Вест Хэмом" в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы – 1:1. Первая игра закончилось со счетом 2:0 в пользу немцев.

Стоит заметить, что команда Алонсо последний раз проигрывала в мае 2023 года, когда уступила "Бохуму" – 0:3 – в чемпионате Бундеслиги.

Обыграв "Вест Хэм" по сумме двух матчей, немецкий клуб вышел в полуфинал Лиги Европы.

Тем самым "Байер" стал третьим немецким клубом, который пробился в полуфинал нынешних еврокубков впервые за 29 лет.

3 - With Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund and FC Bayern Munich, three German teams have reached the European Cup semi-finals in one season for the first time in 29 years - the same three clubs also did so in 1994/95. Statement.@Bundesliga_EN pic.twitter.com/kR4E1eUJEl