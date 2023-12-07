Месси опередил Роналду в еще одной футбольной номинации

Экс-форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим футболистом Ла Лиги 2010-х годов по версии FourFourTwo. Аргентинец в этом споре опередил своего извечного соперника по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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В 2010-х годах испанский футбольный чемпионат считался одним из самых сильнейших в Европе. Команды Ла Лиги одержали шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА за этот период, где в основном царствовали "Барса" и "Реал". И как раз лидеры этих клубов тех времен, Месси и Роналду объявлены лучшими игроками испанского первенства в 2010-х годах, где аргентинец встал во главе рейтинга из топ-32 футболистов.





Фото: Instagram/cristiano

Ведущая десятка этого рейтинга состоит сплошь из игроков "блауграны" и "галактикос". Вслед за Месси и Роналду, по очередности идут Андрес Иньеста, Хави, Карим Бензема, Серджи Бускетс, Лука Модрич, Луис Суарес, Тони Кроос и Неймар.





Фото: Instagram/neymarjr

Далее в список лучших попали ряд игроков, которые защищали цвета других клубов Ла Лиги. Но, в своем большинстве это снова представители "Реала" и "Барселоны". Туда можно отнести таких футболистов, как Серхио Рамос, Марсело, Жорди Альба, Жерар Пике, Дани Алвес, Антуан Гризманн, Гарет Бэйл, Радамель Фалькао, Каземиро, Иван Ракитич, Педро и многих других.

Здесь стоит отметить, что в недавней версии FourFourTwo Месси обогнал Роналду в номинации лучший футболист 21 века.