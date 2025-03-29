Месси и Роналду могут стать игроками одного клуба

Португальский форвард клуба из Саудовской Аравии "Аль-Насра" Криштиану Роналду может сменить команду на "Интер Майами" из МЛС, где играет Лионель Месси, на период проведения клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

По информации TalkSPORT, рассматривается возможность краткосрочного соглашения Роналду с командой из Соединенных Штатов. Его контракт с "Аль-Насром" заканчивается летом 2025 года.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 13 июня по 15 июля. "Интер Майами" попал в группу с португальским "Порту", бразильским "Палмейрасом" и египетским "Аль-Ахли".

Месси выступает в "Интер Майами" с 2023 года. С того же времени Роналду стал игроком "Аль-Насра".

Ранее сообщалось, что Роналду забил 929-й карьерный гол и достиг нового показателя в мировом футболе.