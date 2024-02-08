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Как лидеры КХЛ проведут свои матчи после очного сражения?

Как лидеры КХЛ проведут свои матчи после очного сражения? Фото: Olimbet
Olimpbet дает расклады на хоккейные баталии с участием СКА и "Авангарда".
"Барыс" (Астана) – СКА (Санкт-Петербург). 8 февраля, 19:30 (время Астаны)

Аутсайдер Востока играет у себя дома против не просто лидера Запада, но и главного, согласно котировкам Olimpbet, претендента на завоевание Кубка Гагарина. В принципе, этого достаточно, чтобы понять разницу в амбициях соперников и определения фаворита в споре "Барыса" и СКА.

Первая встреча этих команд сезона-2023/24, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 24 января, завершилась разгромной победой "армейцев" со счетом 7:0. Год назад в Астане питерцы тоже накидали в ворота "барсов" полную авоську из шести шайб. Правда, и в свои тогда они пропустили четыре.

В общем, становится тревожно за оборону и голкипера "Барыса" в предстоящей игре, чья серия из поражений в "регулярке" достигла уже восьми матчей. К тому же хоккеисты СКА приедут в столицу Казахстана невероятно злыми после жестокого поражения в Омске от "Авангарда" со счетом 5:9.

Вот и эксперты Olimpbet практически не верят в благоприятный исход встречи для хозяев. Победитель матча: "Барыс" – 4.39, СКА – 1.21. При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что на этот раз команды будут столь же результативными, как в двух предыдущих дуэлях: Тотал (6.5) мен – 1.3, Тотал (6.5) бол – 3.17.

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Как лидеры КХЛ проведут свои матчи после очного сражения?

Фото: Olimbet

"Авангард" (Омск) – "Спартак" (Москва). 8 февраля, 19:30

Разгромив СКА (9:5), "ястребы" укрепились в статусе потенциальных лидеров Континентальной хоккейной лиги. Пусть "Авангард" и отстает от "Металлурга" на два балла, омичи провели на такое же количество матчей меньше магнитогорцев. Так что по потерянным очкам сибиряки находятся выше остальных – как в конференции, так и во всей КХЛ.

Обойти в таблице "магнитку" команда Михаила Кравца может в случае домашней победы над "Спартаком". Правда, для этого выигрывать "ястребам" нужно в основное время.

Добиться такого результата им будет очень непросто, ведь из четырех последних личных встреч на своем льду "Авангард" трижды уступил "красно-белым", которые, ко всему прочему, набрали неплохой ход на финише регулярного чемпионата.

Тем не менее аналитики Olimpbet видят в хозяевах предстоящей битвы явных фаворитов. Победитель матча: "Авангард" – 1.64, "Спартак" – 2.24. А вероятность овертайма в омской игре самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.03.

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