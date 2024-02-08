Как лидеры КХЛ проведут свои матчи после очного сражения?

В общем, становится тревожно за оборону и голкипера "Барыса" в предстоящей игре, чья серия из поражений в "регулярке" достигла уже восьми матчей. К тому же хоккеисты СКА приедут в столицу Казахстана невероятно злыми после жестокого поражения в Омске от "Авангарда" со счетом 5:9.

Первая встреча этих команд сезона-2023/24, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 24 января, завершилась разгромной победой "армейцев" со счетом 7:0. Год назад в Астане питерцы тоже накидали в ворота "барсов" полную авоську из шести шайб. Правда, и в свои тогда они пропустили четыре.

"Авангард" (Омск) – "Спартак" (Москва). 8 февраля, 19:30





Разгромив СКА (9:5), "ястребы" укрепились в статусе потенциальных лидеров Континентальной хоккейной лиги. Пусть "Авангард" и отстает от "Металлурга" на два балла, омичи провели на такое же количество матчей меньше магнитогорцев. Так что по потерянным очкам сибиряки находятся выше остальных – как в конференции, так и во всей КХЛ.





Обойти в таблице "магнитку" команда Михаила Кравца может в случае домашней победы над "Спартаком". Правда, для этого выигрывать "ястребам" нужно в основное время.





Добиться такого результата им будет очень непросто, ведь из четырех последних личных встреч на своем льду "Авангард" трижды уступил "красно-белым", которые, ко всему прочему, набрали неплохой ход на финише регулярного чемпионата.









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