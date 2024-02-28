Как лидер и чемпион Серии А проведут свои отложенные матчи?

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Серия А. 21-й тур. "Интер" – "Аталанта". 29 февраля, 01:45 (время Астаны)

Из-за участия в финале Суперкубка страны, который "Интер" благополучно выиграл, его матч 21-го тура Серии А был перенесен более чем на месяц. Изначально встреча миланцев с бергамасками должна была состояться 23 января. Тогда у "нерадзурри" еще не было такого огромного превосходства над преследователями в чемпионской гонке. Но сейчас уже вряд ли кто-то сомневается, что команда Симоне Индзаги спустя три года вернет себе "скудетто".

В случае победы над "Аталантой" лидер итальянского первенства оторвется от ближайшего преследователя, "Ювентуса", уже на 12 очков. И "Интер" обязательно постарается добыть себе как можно более комфортное преимущество в Серии А. Тем более миланцам нужно сосредоточиться на плей-офф Лиги чемпионов, в рамках которой им вскоре предстоит сложнейший визит в Мадрид на ответную битву с "Атлетико".

А вот клубу из Бергамо выигрыш в перенесенном матче позволит как раз вернуться в зону ЛЧ. Сейчас "Аталанта" идет в таблице пятой, отставая на два балла от "Болоньи".

Но отпраздновать успех в Милане коллективу Джан Пьеро Гасперини будет неимоверно тяжело. В гостях у "Интера" "Аталанта" не побеждала почти десять лет – с 23 марта 2014-го. А в четырех последних очных встречах бергамаски неизменно были биты миланцами. Одно из поражений пришлось уже на сезон-2023/24, когда матч первого круга завершился домашним проигрышем со счетом 1:2.

Эксперты Olimpbet полагают, что "Интер" с большой долей вероятности продолжит улучшать статистику взаимоотношений с "Аталантой": П1 – 1.65, Х – 4.16, П2 – 5.35.

При этом букмекер № 1 в Казахстане верит, что матч на арене "Джузеппе Меацца" может стать "верховым": Тот (2.5) М – 2.09, Б – 1.77.

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"Сассуоло" – "Наполи". 28 февраля, 23:00

Фото: Olimpbet Arena

"Наполи" не сыграл свой матч 21-го тура чемпионата Италии по той же причине, что и "Интер". Вот только если в январе это была команда под управлением Вальтера Маццарри, то сейчас неаполитанцами руководит Франческо Кальцона.

Дебют 55-летнего специалиста у руля "адзурри", который по совместительству возглавляет еще и сборную Словакии, вышел смазанным. "Наполи" на последних секундах компенсированного времени упустил победу в выездной игре с предпоследней командой Серии А "Кальяри" (ничья 1:1).

Ближайший матч у неаполитанцев – против такого же аутсайдера чемпионата, ведущего борьбу за выживание, и снова в гостях. "Сассуоло", кстати, на днях тоже уволил главного тренера. Алессион Дионизи, работавший с "черно-зелеными" почти три года, был отправлен в отставку после домашнего поражения от "Эмполи" (2:3).

Безусловно, встряска необходима обеим командам, но какой из них тренерские перестановки пойдут на пользу? Статистически "Сассуоло" – очень удобный соперник для "Наполи". За всю историю противостояния, насчитывающую 22 матча, "черно-зеленые" выиграли у "синих" лишь дважды. 13 раз они проиграли и семь раз сыграли вничью.

А четыре предыдущие очные встречи этих команд завершились в пользу неаполитанцев с общим счетом 14:1. Но следует ли сейчас считать "адзурри" фаворитами?

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у Кальцоны прекрасные шансы одержать первую победу в статусе главного тренера "Наполи": П1 – 4.17, Х – 3.98, П2 – 1.84.

При этом наиболее вероятный счет игры на арене "Мапеи", по мнению самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 7.21.

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Источник: Olimpbet Arena