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Казахстан с сокрушительным счетом проиграл Норвегии в матче Лиги наций

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 00:03 Фото: Instagram/kff_team
Состоялся матч шестого тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные Норвегии и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе "Уллевол" в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступил Яспер Вергот (Бельгия).

Хозяева владели полным преимуществом. На 23-й минуте результативным ударом отметился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а на 37-й он же оформил дубль. На 41-й отметился Александер Серлот.

Во второй половине гости были более активные в атаке, однако хет-трик оформил Холанд, итог подвел Антонио Нуса – 5:0.

Норвегия – Казахстан 5:0 (3:0):

  • Холанд 23 (1:0),
  • Холанд 37 (2:0),
  • Серлот 41 (3:0),
  • Холанд 71 (4:0),
  • Нуса 76 (5:0).

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