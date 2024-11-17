Казахстан с сокрушительным счетом проиграл Норвегии в матче Лиги наций
Фото: Instagram/kff_team
Состоялся матч шестого тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные Норвегии и Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на стадионе "Уллевол" в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступил Яспер Вергот (Бельгия).
Хозяева владели полным преимуществом. На 23-й минуте результативным ударом отметился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а на 37-й он же оформил дубль. На 41-й отметился Александер Серлот.
Во второй половине гости были более активные в атаке, однако хет-трик оформил Холанд, итог подвел Антонио Нуса – 5:0.
Норвегия – Казахстан 5:0 (3:0):
- Холанд 23 (1:0),
- Холанд 37 (2:0),
- Серлот 41 (3:0),
- Холанд 71 (4:0),
- Нуса 76 (5:0).
Ранее Черчесов раскрыл правду о сборной Казахстана перед матчем с Норвегией.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript