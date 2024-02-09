Роналду признали самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года

Журнал Sportico опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых атлетов мира за 2023 год. Во главе рейтинга находится игрок сборной Португалии по футболу и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Капитан саудовского коллектива не имел себе равных по доходам в 2023 году, заработав 275 млн долларов (23 720 458 950 тенге). 215 млн из этой суммы достались ему благодаря футбольным достижениям, а остальные 60 млн – от спонсоров.

На второй строчке среди спортсменов-богачей разместился испанский гольфист Джон Рам – 203 млн (181+22). В призовую тройку вошел знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси – 130 млн (65+65).





Фото: Instagram/leomessi

В топ-10 рейтинга также попали не менее известные личности мирового спорта: Леброн Джеймс (баскетбол) – 125,7 млн (45,7+80), Килиан Мбаппе (футбол) – 125 млн (100+25), Неймар (футбол) – 121 млн (86+35), Стефен Карри (баскетбол) – 98,9 млн (48,9+50), Яннис Адетокумбо (баскетбол) – 88,4 млн (43,4+45), Кевин Дюрант (баскетбол) – 86,9 млн (44,9+42) и Патрик Махоумс (американский футбол) – 84,3 млн (59,3+25).





Фото: Instagram/djokernole

По версии Sportico, самым высокооплачиваемым теннисистом мира стал первый номер мирового рейтинга Новак Джокович с капиталом 44,0 млн (15,9+29), который в общем списке занимает 49-е место. Среди боксеров всех богаче мексиканец Сауль "Канело" Альварес – 66 млн (60+6), он расположился на 17-й позиции.

Больше всех среди участников топ-100 финансового рейтинга баскетболистов NBA (40 игроков), далее следуют футболисты (16) и бейсболисты (13).

Ранее выяснилось, что Роналду зарабатывает больше Месси за каждый пост в социальных сетях.