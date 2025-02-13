Футболист Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года
По информации платформы Sportico, лидер португальской сборной возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов прошедшего года, с доходом в 260 млн долларов.
Всего в этом рейтинге атлетов-богачей находятся 100 персон, которые представляют 8 видов спорта и 27 стран.
Фото: Instagram/leomessi
В 2024 году их общий доход составил 6,2 млрд долларов, в том числе 4,8 млрд долларов в виде заработной платы и призовых.
1,4 млрд долларов они заработали вне рабочего графика, реклама и другие мероприятия.
Фото: Instagram/realmadrid
Помимо Роналду в десятку высокооплачиваемых спортсменов мира вошли:
- Стефен Карри (баскетбол) – 153,8 млн,
- Тайсон Фьюри (бокс) – 147 млн,
- Лионель Месси (футбол) – 135 млн,
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн,
- Неймар (футбол) – 133 млн,
- Александр Усик (бокс) – 122 млн,
- Карим Бензема (футбол) – 116 млн,
- Килиан Мбаппе (футбол) – 110 млн,
- Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.
Что интересно, вся первая сотня этого списка состоит из мужчин. Из женщин самой высокооплачиваемой спортсменкой 2024 года стала американская теннисистка Кори Гауфф (30,4 млн), которая располагается на 125-й позиции.
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