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Спорт

Футболист Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года

Футбол Высокооплачиваемый игрок, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 16:36 Фото: Instagram/alnassr
Форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации платформы Sportico, лидер португальской сборной возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов прошедшего года, с доходом в 260 млн долларов.

Всего в этом рейтинге атлетов-богачей находятся 100 персон, которые представляют 8 видов спорта и 27 стран.

Футбол Высокооплачиваемый игрок, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 16:36

Фото: Instagram/leomessi

В 2024 году их общий доход составил 6,2 млрд долларов, в том числе 4,8 млрд долларов в виде заработной платы и призовых.

1,4 млрд долларов они заработали вне рабочего графика, реклама и другие мероприятия.

Футбол Высокооплачиваемый игрок, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 16:36

Фото: Instagram/realmadrid

Помимо Роналду в десятку высокооплачиваемых спортсменов мира вошли:

  • Стефен Карри (баскетбол) – 153,8 млн,
  • Тайсон Фьюри (бокс) – 147 млн,
  • Лионель Месси (футбол) – 135 млн,
  • Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн,
  • Неймар (футбол) – 133 млн,
  • Александр Усик (бокс) – 122 млн,
  • Карим Бензема (футбол) – 116 млн,
  • Килиан Мбаппе (футбол) – 110 млн,
  • Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Что интересно, вся первая сотня этого списка состоит из мужчин. Из женщин самой высокооплачиваемой спортсменкой 2024 года стала американская теннисистка Кори Гауфф (30,4 млн), которая располагается на 125-й позиции.

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Тем временем Криштиану Роналду в свои 40 лет на днях забил 924-й карьерный гол.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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