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Малый чемпионат мира по боксу: три казахстанца поборются за выход в финал

Малый чемпионат мира по боксу: три казахстанца поборются за выход в финал Фото: kfb.kz
В полуфинале международного турнира "Странджа" в Софии, который также известен как малый чемпионат мира будут выступать: Санжар Ташкенбай, Дулат Бекбауов и Турсынбай Кулахмет, сообщает Zakon.kz

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По информации Федерации бокса РК всего восемь наших соотечественников боролись в четвертьфинале соревнований, в полуфинал вышли трое и теперь финал впереди.

В дневной сессии, которая начнется в 18:00 по астанинскому времени, Санжар Ташкенбай (51 кг) сразится с узбекистанцем Асилбеком Джалиловым. Они выйдут на ринг восьмой парой.

В вечерней сессии (21:30) Дулат Бекбауов (67 кг) проведет бой с алжирцем Абденасером Бенлариби - они встретятся в первом по счету поединке, а в четвертом бою Турсынбай Кулахмет (80 кг) поборется за выход в финал малого чемпионата мира с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатханом.

Ранее сообщалось, что в Федерации бокса назвали наших спортсменов, которые примут участие во всемирном лицензионном турнире по боксу в итальянском Бусто-Арсицио.

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