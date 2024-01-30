"Сибирь" и "Нефтехимик" ведут заочную борьбу за последнее место в плей-офф от Востока

Матчи КХЛ – в котировках Olimpbet. "Сибирь" примет казанский "Ак Барс", а "Нефтехимик" встретит "Ладу" из Тольятти.

"Сибирь" (Новосибирск) – "Ак Барс" (Казань). 30 января, 18:30 (время Астаны)

В январе новосибирцам приходится туго: лига их оштрафовала на четыре очка, да и сами "снеговики" на льду не блещут, потерпев пять поражений в шести последних матчах "регулярки".

Однако "Сибирь" по-прежнему сохраняет осязаемые шансы на участие в Кубке Гагарина. Ее отставание от восьмого места, которое сейчас занимает "Нефтехимик", составляет четыре очка, при этом сибиряки провели на матч меньше нижнекамцев.

Но чтобы приблизиться к зоне плей-офф, команде под управлением Сергея Кривокрасова необходимо разобраться с коллективом Зинэтулы Билялетдинова. Хотя "Ак Барс" и занимает лишь седьмое место на Востоке, потенциально он идет вровень с находящимся на четвертой позиции в конференции "Трактором".

Казанцы набрали неплохой ход по дистанции регулярного первенства, выиграв четыре из пяти предыдущих встреч, и в Новосибирск "барсы" тоже едут явно за победой. Вот только добиться ее клубу из столицы Татарстана будет совсем непросто, ведь обе очные встречи, уже состоявшиеся в сезоне-2023/24, завершились в пользу "Сибири".

Впрочем, на этот раз эксперты Olimpbet не считают "снеговиков" фаворитами, напротив, отдают небольшое предпочтение "барсам". Победитель матча: "Сибирь" – 2.06, "Ак Барс" – 1.76. При этом вероятность дополнительного времени в этой встрече букмекером № 1 в Казахстане оценивается достаточно высоко, коэффициентом 3.7.

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Фото: Olimbet

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Лада" (Тольятти). 30 января, 22:00

Пока "Сибирь" пытается догнать убегающий в плей-офф поезд, "Нефтехимик" изо всех сил старается удержаться на ступеньке его последнего вагона. Правда, в последнее время ни у тех, ни у других это особо не получается.

Нижнекамцы проиграли три последних матча "регулярки", хотя и взяли в них два очка, так как нижегородскому "Торпедо" они уступили в овертайме (2:3 ОТ), а челябинскому "Трактору" – в серии буллитов (5:6 Б).

Что касается "Лады", то она целенаправленно едет в сторону Кубка Гагарина, и уже нет никаких сомнений, что тольяттинцы в итоге там окажутся. Осталось только выяснить, на каком месте они финишируют в итоговой таблице Восточной конференции. А занять они могут любую позицию – с четвертой по седьмую.

Ближайшая встреча станет для этих соперников уже пятой по ходу текущего чемпионата, и пока каждая из команд выиграла по два раза. Причем "Лада" сравняла счет в сезонном противостоянии только в минувшее воскресенье, всухую выиграв в Нижнекамске со счетом 2:0. Чем завершится новая дуэль?

Аналитики Olimpbet полагают, что у "волков" есть отличные шансы на реванш. Победитель матча: "Нефтехимик" – 1.56, "Лада" – 2.41.

Кроме того, самый популярный букмекер страны сильно сомневается, что на этот раз будет заброшено менее трех шайб: Тотал (2.5) мен – 4.52, Тотал (2.5) бол – 1.13.

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