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"Реал" прервал беспроигрышную серию "Жироны" в Ла Лиге

Футбол Победа Реала Фото: Instagram/realmadrid
Сенсация нынешнего испанского футбольного чемпионата – клуб "Жирона" не смог продолжить свое успешное шествие в календаре. Накануне "бело-красные" были разгромлены на выезде главным конкурентом в Ла Лиге, мадридским "Реалом" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

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Главная битва 24-го тура и второго круга испанского чемпионата закончилась комфортной победой "Галактикос", которые "не заметили" команду Мичела – 4:0. Успех "сливочным" принесли голы в исполнении Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема (дубль) и Родриго.

Одной из главных звезд данного поединка стал бразильский вингер "Реала" Винисиус, который принял участие во всех четырех голевых эпизодах. Он забил гол и оформил две результативные передачи. В моменте с третьим голом после удара Винисиуса мяч в ворота добил Джуд Беллингем.


Подопечные Карло Анчелотти за последнее время показывают прекрасные результаты. После 24 туров Ла Лиги "мадридцы" накопили 19 побед, 4 ничьи и всего лишь одно поражение.

Благодаря данным цифрам королевский клуб сейчас находится на вершине турнирной таблицы, набрав 61 очко, далее располагается "Жирона" (56), а на третьей строчке – "Барселона" (50).

Стоит также отметить, что "Реал" нанес "Жироне" первое поражение за 16 последних игр испанского первенства. Коллектив Мичела никому не уступал в Премьере с 30 сентября 2023 года. Что интересно, в тот раз "Жирона" также проиграла команде Анчелотти, тогда счет был 3:0.

Помимо всего, нужно подчеркнуть форварда "Галактикос" Джуда Беллингема, который благодаря своему дублю в ворота "жиронцев" стал единоличным лидером списка бомбардиров Ла Лиги. В его активе сейчас 16 голов, а у его конкурентов Артема Довбика ("Жирона") и Борхи Майораля ("Хетафе") по 14 мячей.

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