ФК "Кайрат" одержал первую победу на Кубке РПЛ в Абу-Даби

Футбольный клуб "Кайрат" сыграл второй матч на зимнем Кубке РПЛ. После поражения от "Шабаб Аль-Ахли" (0:2) алматинцы 11 февраля обыграли "Ростов" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Товарищеский поединок второго тура в рамках зимнего Кубка российской премьер-лиги между "Кайратом" и "Ростовом" закончился победой казахстанской команды. Счет в матче открыл бразильский легионер "Кайрата" Жоао Пауло.





Спустя некоторое время преимущество "Кайрата" удвоил грузинский новичок Георгий Зария, который забил красивый гол с дальнего расстояния. Зария пришел в команду в конце 2023 года.

На исходе встречи ростовчане все же смогли забить гол престижа, отметился форвард Николай Комличенко.





Таким образом, к заключительному матчу турнира у "Кайрата" следующая ситуация. Победителем Кубка РПЛ может стать московский "Спартак", если обыграет алматинцев с разницей в три мяча. У "Кайрата" тоже есть шанс взять трофей – но в случае победы над "Спартаком", если алматинцы забьют больше четырех голов. При другом раскладе "Ростов" забирает титул.

Кроме подопечных Кирилла Кеккера, на турнир изначально были заявлены "Спартак", "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ) и "Ростов". Решающий матч с москвичами пройдет 14 февраля.