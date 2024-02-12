"Манчестер Юнайтед" победил в четвертом матче английского первенства подряд

Начало 2024 года неплохо складывается для знаменитого английского клуба "Манчестер Юнайтед" и его фанатов. 11 февраля подопечные Эрика тен Хага на выезде обыграли одного из лидеров АПЛ, команду "Астон Вилла", сообщает Zakon.kz.

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"Красные дьяволы" обыграли "Львов" на их арене со счетом 2:1, продлив победную серию до четырех поединков в рамках АПЛ. Противоборство пятой и шестой команды английского чемпионата стартовало голом гостей на 17-й минуте в исполнении датчанина Расмуса Хёйлунна.

В середине второго тайма хозяева восстановили равновесие: отличился Дуглас Луис. За четыре минуты до финального свистка победу "Манчестеру" принес вышедший на замену полузащитник Скотт Мактоминей.







Первая звезда этого матча, Мактоминей, – лучший бомбардир "МЮ". В его активе семь голов в нынешнем сезоне АПЛ.

Таким образом, команда Эрика тен Хага никому не проигрывает на протяжении последних шести встреч, начиная с 30 декабря 2023 года. "Манчестер Юнайтед" выиграл уже четыре игры подряд. В предыдущих турах "МЮ" обыграл "Ньюпорт", "Вулверхэмтон" и "Вест Хэм".

В 25-м туре премьер-лиги "манкунианцы" 18 февраля встретятся на выезде с "Лутоном".

До этого у "Манчестер Юнайтед" была "черная полоса": команда в конце 2023 года повторила худший старт сезона за последние 50 лет.