Месси пригласят в состав сборной Аргентины для участия в Олимпиаде-2024

Главный тренер молодежной сборной Аргентины (U-23) Хавьер Маскерано открыто заявил, что хочет позвать в свою команду форварда Лионеля Месси для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Данную новость наставник олимпийской сборной Аргентины объявил накануне после победы над бразильской сборной (1:0) в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже, передает ESPN.

"Все вы знаете мою дружбу с Месси. Такой футболист может помочь нам на Олимпийских играх. Окончательное решение будет зависеть от него и его обязательств перед клубом". Главный тренер сборной Аргентины (U-23) Хавьер Маскерано

Согласно регламенту Олимпийских игр, на футбольном турнире могут играть спортсмены, которые не старше 23 лет. Однако каждая сборная имеет право включить в заявку трех футболистов без возрастных ограничений. Согласно этому правилу, Лионель может поехать в Париж.

"Было бы мечтой иметь в нашей олимпийской команде восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Месси. Надеюсь, что у него есть желание, чтобы сыграть с нами. Самое главное – знать, в какой форме он будет летом". Игрок сборной Аргентины (U-23) Тьяго Алмейда

В свою очередь Месси, который привел аргентинскую сборную к третьему титулу чемпионов мира в 2022 году, поздравил своих соотечественников с квалификацией на Олимпийские игры.

В своей карьере знаменитый аргентинец уже выигрывал "золото" на летних Играх 2008 года в Пекине.

Фото: Instagram/mascherano14

Однако участие Месси в парижских Играх под большим вопросом, так как он уже высказался об участии в Кубке Америки-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. А через полмесяца стартуют соревнования во Франции.

Плюс ко всему, параллельно в это время будет проходит регулярный чемпионат MLS, и форвард "Интер Майами" вынужден пропустить несколько игр своего клуба.