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Спорт

Боксеры Астаны выиграли медальный зачет чемпионата Казахстана

Бокс Итоги ЧРК, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:32 Фото: Instagram/qaz_team_official
В Караганде завершилось республиканское первенство по боксу, где больше всех золотые медали завоевали столичные мастера кожаной перчатки, сообщает Zakon.kz.

Представители Астаны пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета, плюс в их активе две серебряные награды. На второй строчке медального зачета – спортсмены Алматы (3/5/10), призовую тройку замкнули боксеры Шымкента (3/5/2).

Бокс Итоги Турнира, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:32

Фото: Instagram/qaz_team_official

По сравнению с 2022 годом в мужском турнире чемпионские титулы сохранили только Темиртас Жусупов и Талгат Сырымбетов.

Бокс Итоги Турнира, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:32

Фото: Instagram/sport_comiteti

11 боксеров впервые стали чемпионами Казахстана: Тимур Кабдешов, Даулет Молдашев, Торехан Сабырхан, Сабыржан Аккалыков, Тимур Нурсеитов, Темирлан Мукатаев, Азамат Бектас, Данияр Рахимбердинов, Анита Адишева, Лаура Есенкельды и Жасмин Кизатова.

Бокс Итоги Турнира, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:32

Фото: Instagram/committee_sport

В женских состязаниях статус сильнейших подтвердили члены сборной Казахстана: Назым Кызайбай, Алуа Балкыбекова, Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова, Римма Волосенко, Мадина Нуршаева, Валентина Хальзова, Надежда Рябец и Ляззат Кунгейбаева.

Не принимали участие в карагандинском турнире две ведущие боксерши нашей страны – Ангелина Лукас и Балауса Муздиман, которые ныне проходят экзамены среди профессионалов. 

На днях им было предложено по 26 млн тенге за очный поединок.    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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