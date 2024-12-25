Боксеры Астаны выиграли медальный зачет чемпионата Казахстана

В Караганде завершилось республиканское первенство по боксу, где больше всех золотые медали завоевали столичные мастера кожаной перчатки, сообщает Zakon.kz.

Представители Астаны пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета, плюс в их активе две серебряные награды. На второй строчке медального зачета – спортсмены Алматы (3/5/10), призовую тройку замкнули боксеры Шымкента (3/5/2).

Фото: Instagram/qaz_team_official

По сравнению с 2022 годом в мужском турнире чемпионские титулы сохранили только Темиртас Жусупов и Талгат Сырымбетов.

Фото: Instagram/sport_comiteti

11 боксеров впервые стали чемпионами Казахстана: Тимур Кабдешов, Даулет Молдашев, Торехан Сабырхан, Сабыржан Аккалыков, Тимур Нурсеитов, Темирлан Мукатаев, Азамат Бектас, Данияр Рахимбердинов, Анита Адишева, Лаура Есенкельды и Жасмин Кизатова.

Фото: Instagram/committee_sport

В женских состязаниях статус сильнейших подтвердили члены сборной Казахстана: Назым Кызайбай, Алуа Балкыбекова, Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова, Римма Волосенко, Мадина Нуршаева, Валентина Хальзова, Надежда Рябец и Ляззат Кунгейбаева.

Не принимали участие в карагандинском турнире две ведущие боксерши нашей страны – Ангелина Лукас и Балауса Муздиман, которые ныне проходят экзамены среди профессионалов.

На днях им было предложено по 26 млн тенге за очный поединок.