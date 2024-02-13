Битва неудачников и сражение лидеров Восточной конференции

Самые интересные матчи игрового дня Континентальной хоккейной лиги – в котировках Olimpbet.

"Адмирал" (Владивосток) – "Барыс" (Астана). 13 февраля, 15:30 (время Астаны)

Обе команды уже лишились даже математических шансов на участие в Кубке Гагарина. Символично, что произошло это в один день – восьмого февраля.

Перед "Барысом" шлагбаум в плей-офф закрылся после домашнего поражения от СКА (1:2 Б). А "Адмиралу", как ни парадоксально, не помогла сохранить кубковые надежды даже героическая победа в Ярославле над одним из лидеров Западной конференции "Локомотивом" (2:1).

Теперь главные неудачники Востока в течение двух дней подряд будут выяснять отношения на льду "моряков". Казахстанцы, в принципе, неплохо противостоят "Адмиралу" во Владивостоке, выиграв там ровно половину из десяти предыдущих очных матчей.

В текущем сезоне соперники встречались уже дважды, правда, оба раза в Астане. Тогда "Барыс" взял у дальневосточников три очка (победа в основное время и поражение по буллитам).

Эксперты Olimpbet полагают, что в родных стенах команда Леонида Тамбиева будет явным фаворитом: победитель матча: "Адмирал" – 1.59, "Барыс" – 2.34. А вероятность второго подряд овертайма в их споре букмекером № 1 в Казахстане оценивается кэфом 3.99.

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Фото: Olimbet

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск). 13 февраля, 20:00

"Ястребы" по-прежнему летают выше всех в КХЛ, правда, только по потерянным очкам. Но "Салават Юлаев" может лишить "Авангард" потенциального лидерства, причем как во всей лиге, так и на Востоке. Причем в случае выигрыша в очной встрече уфимцы вплотную подберутся к омичам и будут иметь осязаемые шансы на победу в конференции.

В общем, спортивной мотивации не занимать обоим соперникам, но кого же из них следует считать фаворитом? Если взглянуть на статистику сезона, то она складывается в пользу клуба из Башкортостана, взявшего два матча из трех состоявшихся.

Динамика продвижения по "регулярке" тоже говорит за "Салават Юлаев", который в пяти предыдущих матчах чемпионата одержал четыре победы. "Авангард" на аналогичном турнирном отрезке уступил дважды, чередуя выигрыши с поражениями.

Перед визитом в Уфу "ястребы" заклевали "Сибирь" со счетом 7:2. Значит ли это, что настала очередь им проиграть? Эксперты Olimpbet действительно считают, что у хозяев центрального сражения игрового дня в КХЛ шансов на успех больше, чем у гостей. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.74, "Авангард" –2.08.

При этом самый популярный букмекер страны верит, что общими усилиями хоккеисты забросят не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.06, Б – 1.71.

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