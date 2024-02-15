"Барсы" против "лис" и принципиальное сражение в Ярославле

Самые яркие матчи четверга Континентальной хоккейной лиги – в котировках Olimpbet.

"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск). 15 февраля, 22:30 (время Астаны)

Неожиданно проиграв по буллитам на своем льду минскому "Динамо" (3:4 Б), "Металлург" лишился лидерства в КХЛ, отдав его в руки СКА. Однако во главе турнирной таблицы Востока "магнитка" все же осталась, так как ее основной конкурент по конференции "Авангард" провалился в игре с "Салаватом Юлаевым" (2:7) и не смог воспользоваться осечкой "лис".

Команде Андрея Разина необходимо снова начать побеждать. Если она, конечно, мечтает о завоевании Кубка Континента, вручаемого лучшей команде по итогам регулярного первенства, а также самом высоком номере посева в плей-офф.

Но сделать это в ближайшем матче магнитогорским "сталеварам" будет неимоверно тяжело. Ведь им предстоит визит в Казань, где местный "Ак Барс" крайне редко бывает дружелюбным.

Правда, в отношении "Металлурга" "барсы" проявляют какие-то чудеса гостеприимства. Они уступили уральцам в трех последних домашних матчах. В одном из них – уже по ходу текущего сезона со счетом 1:4. Примечателен еще такой факт: четыре предыдущие игры между этими противниками неизменно завершались в пользу "магнитки" с перевесом в три шайбы.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в ближайшей встрече двух наиболее титулованных клубов Восточной конференции КХЛ фаворита нет, отдавая незначительное предпочтение хозяевам. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.81, "Металлург" – 1.98. А вероятность дополнительного времени букмекер № 1 в Казахстане оценивают коэффициентом 3.75.

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Фото: Olimpbet

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва). 15 февраля, 22:00

"Железнодорожники" подходят к принципиальному сражению с "армейцами" на фоне трех подряд поражений в "регулярке". Последнее вышло для "Локо" особенно болезненным – 1:5 дома от "Спартака".

ЦСКА же, напротив, воспрял духом после серии неудач и выиграл дважды кряду. Пусть это были и аутсайдеры, которых не будет в розыгрыше Кубка Гагарина – "Витязя" и "Куньлуня". Но даже такие победы очень благоприятно влияют на любую команду, добавляя ей положительных эмоций и уверенности.

Ярославцы сейчас идут третьими в таблице Запада, москвичи – седьмыми. Это значит, что велика вероятность их встречи в первом же раунде плей-офф, и победа "Локомотива" сделает их спор в 1/8-й финала еще более реалистичным.

Аналитики Olimpbet полагают, что волжане имеют неплохие перспективы в четвертый раз за сезон одолеть действующего обладателя Кубка Гагарина. Победитель матча: "Локомотив" – 1.78, ЦСКА – 2.03.

Кроме того, самый популярный букмекер страны верит, что хоккеисты общими усилиями забросят не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 1.94, Б – 1.8.

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