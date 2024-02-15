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Фермеры помешали команде "Астана" стартовать на престижной веломногодневке

Велоспорт Астана Отмена Гонки Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Накануне в Испании должен был взять старт 70-й выпуск многодневки "Вуэльта Андалусии" с участием клуба "Астана". Однако первые этапы данного состязания отменены из-за протестов местных фермеров, сообщает Zakon.kz.

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Данная гонка категории 2.Pro, скорее всего, пройдет уже в урезанном виде, но и сокращенный маршрут тоже пока под вопросом. Организаторы "Вуэльта Андалусии-2024" отказались от стартовых двух этапов из-за отсутствия достаточного количества полицейских, которые нужны для безопасности гонщиков. Их нехватка связана с массовыми протестами фермеров в Испании.

"Причина приостановки – нехватка сотрудников Гражданской гвардии, которые вынуждены уехать на свои посты. Для обеспечения безопасности мероприятия у нас есть 100 военнослужащих плюс сельская Гражданская гвардия. На данный момент мы уже работаем над поиском решений на ближайшие несколько дней. Обсуждаем различные решения, чтобы возобновить гонку. Просим понять нашу ситуацию, возникшую из-за проблем, которая вне контроля у нас". Хоакин Куэвас, директор Вуэльта Андалусии

На данный момент организаторы стараются спасти хотя бы часть нынешней гонки. Если их планы реализуются, то спортсмены выйдут на старт 16 февраля, чтобы определить лучшего на 5-километровой индивидуальной гонке. А заключительный 5-й этап намечено провести 18 февраля.

Если одна часть представителей Astana Qazaqstan Team сейчас собралась в Испании, то другая часть начала соревнования на Volta Algarve-2024 в Португалии. 

А третья группа казахстанской велокоманды только накануне завершила свой поход на "Туре Омана", где лучший результат (29 место) в общем зачете показал датский спринтер "Астаны" Антон Чармиг.

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