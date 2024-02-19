Елизавета Матвеева стала чемпионкой Азии-2024 в прыжках на высоту

В столице Ирана проходит XI чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытом помещении. По итогам второго соревновательного дня еще одно "золото" в копилку казахстанской сборной положила прыгунья в высоту Елизавета Матвеева, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

На утро 19 февраля сборная Казахстана заработала еще 3 медали различного достоинства. В прыжках в высоту Елизавета Матвеева прыгнула на 1.86 метра и стала чемпионкой Азии. А в беге на 60 метров Ольга Сафронова (7.35 секунды) финишировала 2-й.





Фото: Instagram/qazathletics

В соревнованиях "тройной прыжок" наша Мария Ефремова с результатом 13.48 метров завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.





Фото: Instagram/qazathletics

На старте нынешнего азиатского первенства наши легкоатлеты взяли три награды. В беге на 60 метров с барьерами чемпионом Азии стал Давид Ефремов (7,60 сек). В толкании ядра Иван Иванов завоевал серебряную медаль с результатом 19,08 метра.

В беге на 1500 метров Аяна Болатбеккызы замкнула тройку призеров.



Чемпионат Азии-2024 в Тегеране завершится 19 февраля.

