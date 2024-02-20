"Наполи" сменил наставника за два дня до игры в Лиге чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Наполи" распрощался со своим главным тренером Вальтером Мадзарри. За два дня до матча с испанской "Барселоной" в Лиге чемпионов УЕФА этот пост занял другой итальянец – Франческо Кальцона, сообщает Zakon.kz.

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55-летний главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона приступит к своим обязанностям 20 февраля после знакомства с футболистами "Наполи". Об этом накануне лично заявил глава неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Вальтер Мадзарри пришел на помощь к нам в трудное время, это болезненное прощание, однако нашим болельщикам нужны изменения. Новый тренер знает большинство футболистов "Наполи". Давайте поможем ему перед сложным поединком с "Барселоной", тем более до начала игры осталось не так много времени, и ему нелегко будет в эти часы". Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис

Стоит отметить, что это уже третий тренер в "Наполи" за текущий сезон. В конце 2023 года свою должность оставил француз Руди Гарсия, который проработал всего лишь несколько месяцев. Вместо него пришел Вальтер Мадзарри, которого теперь заменил Франческо Кальцона.

В ночь на 22 февраля "кампанийцы" у себя дома сразятся с каталонской "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что касается выступления "Наполи" в Серии А, то там они находятся на 9-й строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков после 24 игр. В последнем туре "неаполитанцы" на выезде проиграли "Милану" со счетом 0:1.