Наставник "Атлетико" рассказал о схеме игры против "Барсы" в Лиге чемпионов

Фото: Instagram/atleticodemadrid

В ночь на 9 апреля пройдут оставшиеся два четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых болельщики будут лицезреть испанское противостояние между "Барселоной" и "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Команда Диего Симеоне прибудет на легендарную "Камп Ноу", где попробует не проиграть каталонской дружине в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. "Это серьезный соперник, знаем их возможности, очень сильная команда, особенно дома. Кажется, они проиграли всего один из 23-х последних матчей дома, и мы постараемся нанести им ущерб, для этого и приехали. "Барселона" очень хорошо атакует, им все равно, пропустят ли они гол, потому что забьют три. Мы находимся в процессе, когда атака становится лучше, чем защита". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне Команды уже встречались совсем недавно на уровне Ла Лиги, где успех сопутствовал "блаугране" (2:1). А до этого "матрасники" не пустили "сине-гранатовых" в финал Кубка Испании. По мнению Суперкомпьютера, "Барселона" входит в список тройки фаворитов текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

