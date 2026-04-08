#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Спорт

Наставник "Атлетико" рассказал о схеме игры против "Барсы" в Лиге чемпионов

Футбол Матч ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 13:41 Фото: Instagram/atleticodemadrid
В ночь на 9 апреля пройдут оставшиеся два четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых болельщики будут лицезреть испанское противостояние между "Барселоной" и "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Команда Диего Симеоне прибудет на легендарную "Камп Ноу", где попробует не проиграть каталонской дружине в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Это серьезный соперник, знаем их возможности, очень сильная команда, особенно дома. Кажется, они проиграли всего один из 23-х последних матчей дома, и мы постараемся нанести им ущерб, для этого и приехали. "Барселона" очень хорошо атакует, им все равно, пропустят ли они гол, потому что забьют три. Мы находимся в процессе, когда атака становится лучше, чем защита".Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Команды уже встречались совсем недавно на уровне Ла Лиги, где успех сопутствовал "блаугране" (2:1).

А до этого "матрасники" не пустили "сине-гранатовых" в финал Кубка Испании.

По мнению Суперкомпьютера, "Барселона" входит в список тройки фаворитов текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: