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Главным тренером клуба "Астана" стал греческий специалист Такианос

Баскетбол Тренер Астана Фото: Instagram/astanabasket
20 февраля в казахстанском баскетбольном клубе "Астане" произошли изменения на тренерском посту. Вместо российского наставника Олега Киселева пришел греческий тренер Фотиос Такианос, сообщает Zakon.kz.

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54-летний Такианос заменил Олега Киселева, об уходе которого утром 20-го февраля объявила пресс-служба БК "Астана". Уроженец Салоники в бытность игроком выступал за различные клубы Греции, в 1994 году стал обладателем Кубка Корача с ПАОКом.

Тренерскую карьеру Фотиос начал 20 лет назад в роли ассистента. А на должность главного тренера встал в 2007-м году, когда возглавил команду "Панорама".

Впоследствии он работал с клубами в Греции, Катаре, Кипре и Косово. В сезоне-2021/22, тренируя команду "Лариса", дошел до полуфинала чемпионата Греции и был признан тренером года в Лиге. В тот момент подопечные Такианоса в раунде плей-офф одержали две победы над участником Евролиги – "Панатинаикосом".

Баскетбол Тренер Астаны

Фото: Instagram/PAOKbasketball

Последним клубом опытного греческого специалиста был ПАОК, который он тренировал с февраля 2023 года.

С приходом Фотиоса Такианоса, руководство и болельщики "Астаны" надеются на положительные изменения в ближайших играх, тем более только что стартовал второй этап Единой Лиги ВТБ.  

На данный час столичная дружина занимает пятое место в турнирной таблице группы Б, имея в своем активе 37 очков. Ближайший матч казахстанская команда проведет на выезде, 3-го марта сыграет с московской "Руной".

Ранее стало известно, что владелец футбольного клуба "Милан" Джерри Кардинале на протяжении нескольких месяцев рассматривал возможность назначения первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на должность психолога-тренера команды.

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