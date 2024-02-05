В ФК "Милан" рассматривали кандидатуру Новака Джоковича на пост психолога-тренера

Владелец футбольного клуба "Милан" Джерри Кардинале на протяжении нескольких месяцев рассматривал возможность назначения первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на должность психолога-тренера команды, сообщает Zakon.kz.

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По информации издания La Repubblica, Кардинале считает, что Джокович способен помочь футболистам, испытывающим трудности ментального характера.

Ни для кого не секрет, что сербский теннисист – давний и большой поклонник "Милана", а также хороший приятель Кардинале. Его считали идеальным потенциальным партнером, хотя и на эпизодической, а не на постоянной основе.

Новаку Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open-2024. Он дошел до полуфинала, где в четырех сетах проиграл будущему чемпиону – 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Состязания пройдут с 6 по 17 марта.