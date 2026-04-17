Спорт

Умер главный тренер баскетбольного клуба "Астана" Рамунас Цвирка

Баскетбол Умер Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 11:28
Баскетбольный клуб "Астана" известил об уходе из жизни своего наставника Рамунаса Цвирки. Ему было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы БК "Астана", Рамунас Цвирка был опытным наставником, который посвятил значительную часть своей жизни развитию баскетбола. Под его руководством команда демонстрировала высокий уровень профессионализма и стремление к результату. Его вклад в развитие клуба и игроков невозможно переоценить.

Рамунас Цвирка начал свою тренерскую карьеру в 2004 году в чемпионате Литвы. Спустя 4 года в качестве помощника тренера помог "Азовмашу" стать победителем украинской Суперлиги и завоевать Кубок этой страны.

Особую известность специалист получил работая с молодежной командой "Химки-2", которая дважды становилась бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ (2011, 2012), а затем в течение двух сезонов была победителем ЕМЛ ВТБ.

В 2018 году Цвирка вывел литовский "Невежис" в топ-16 Еврокубка. Последние 2 сезона специалист успешно работал в Казахстане, возглавляя клуб Irbis-Alatau. В сезоне 2023/24 команда завоевала чемпионское звание, а в 2024/25 "серебро" ЧРК. За эти заслуги он дважды был признан лучшим тренером нашей страны.

С сезона 2025/26 Рамунас Цвирка работал главным тренером БК "Астана".

Куандык Шынасилов
