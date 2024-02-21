"Интер" –"Атлетико": Арнаутович привел к победе свою команду

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются итальянский "Интер" и мадридский "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

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Команды сыграли на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач (Румыния).

Победный гол забил Марко Арнаутович. Это произошло на 79-й минуте матча.

До начала игр в Olimpbet дали расклады на продолжение лигочемпионских страстей.

