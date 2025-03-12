"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Instagram/arsenal

В ночь с 12 на 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2024/2025 УЕФА встретились английский "Арсенал" и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия), сообщает Zakon.kz.

Матч завершился ничьей – 2:2. На шестой минуте счет открыл украинский полузащитник "канониров" Александр Зинченко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arsenal (@arsenal) На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич сравнял счет. Опорник хозяев поля Деклан Райс вновь вывел "Арсенал" вперед на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте, забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош. Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счетом 7:1. Так "Арсенал" завоевал право принять участие в четвертьфинале Лиги чемпионов, одержав победу по сумме двух встреч (9:3). Ранее сообщалось, что Галлахер установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов.

Поделиться новостью