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Спорт

"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 03:54 Фото: Instagram/arsenal
В ночь с 12 на 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2024/2025 УЕФА встретились английский "Арсенал" и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия), сообщает Zakon.kz.

Матч завершился ничьей – 2:2. На шестой минуте счет открыл украинский полузащитник "канониров" Александр Зинченко.

На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич сравнял счет. Опорник хозяев поля Деклан Райс вновь вывел "Арсенал" вперед на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте, забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.

Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счетом 7:1.

Так "Арсенал" завоевал право принять участие в четвертьфинале Лиги чемпионов, одержав победу по сумме двух встреч (9:3).

Ранее сообщалось, что Галлахер установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов.

Аксинья Титова
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