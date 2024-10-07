"Ман Сити" не проигрывает на домашней арене уже 50 матчей подряд
Свою очередную и успешную игру подопечные Хосепа Гвардиолы провели на минувших выходных, когда обыграли "Фулхэм" в матче 7-го тура английского первенства – 3:2.
Man City goes 5⃣0⃣ unbeaten at the Etihad pic.twitter.com/W6jS9Xvf2T— Premier League USA (@PLinUSA) October 5, 2024
Тем самым беспроигрышная серия "горожан" на "Этихад Стэдиум" достигла 50 встреч, 41 победа и девять ничьих.
Здесь стоит отметить, что "небесно-голубые" проигрывали на своем поле почти два года назад, 12 ноября 2022 года, в игре против "Брентфорда" (1:2).
Новый европейский сезон команда Гвардиолы начала прекрасно, выиграв в седьмой раз Суперкубок Англии. Но вскоре "горожане" из-за травмы на долгий срок потеряли своего ключевого игрока – Родри.
23 декабря 2023 года "Манчестер Сити" впервые стал победителем клубного ЧМ по футболу.