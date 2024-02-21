Лидер сборной Хорватии летом покинет "Реал"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич по окончании нынешнего сезона уйдет из мадридского "Реала". Хорватский полузащитник не рассматривает предложение остаться в тренерском штабе королевского клуба, так как планирует поиграть еще пару сезонов, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Jutarnji List, 38-летний игрок не собирается стать одним из помощников Карло Анчелотти и еще полон желания выступать на высоком уровне. Об уходе легендарного хорвата говорили еще в прошлом сезоне, но итальянский наставник "Реала" уговорил Модрича повременить с переходом в другую команду. С некоторых пор Карло Анчелотти посадил Луку на скамейку запасных, редко выпуская его, с чем особо не был согласен хорватский футболист.

Фото: Instagram/lukamodric10

Кто бы и что не говорил о Модриче, все же он внес очень большой вклад в завоевание разных трофеев "Реала", и его причисляют к легендарным личностям "Галактикос".

Несомненно, он вскоре покинет "сливочных", и то, где он продолжит играть еще пару сезонов, будет зависеть от него самого. Немаловажными будут два фактора: на каком уровне он сможет выступать и где его семье будет комфортнее.

Фото: Instagram/lukamodric10

В любом случае до конца нынешнего сезона испанского чемпионата он пока надевает футболку "Реала", а это примерно три месяца. Плюс он может выступить еще на Евро-2024 в Германии. А потом может спокойно уехать в один из клубов Саудовской Аравии, где ему уже предлагали хорошую зарплату в прошлом году.

Тем временем вскоре состав мадридского коллектива пополнит молодое дарование из Бразилии – 17-летний Эндрик. По сведениям СМИ, ему дадут девятый номер, который в свое время надевали Карим Бензема и Криштиану Роналду.