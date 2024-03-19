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Лидер сборной Хорватии сделал громкое заявление про "Реал"

Футбол Карьера Игрока Реал, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 16:48 Фото: Instagram/lukamodric10
Капитан футбольной сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал свои последние достижения и успехи мадридского "Реала" в Лиге чемпионов УЕФА, назвав свою команду самым великим клубом планеты, сообщает Zakon.kz.

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38-летний футболист королевского клуба Модрич высказался о нынешней своей карьере и перспективах команды, находясь в Абу-Даби (ОАЭ) со сборной Хорватии.

"У "Реала" особые отношения с Лигой чемпионов, поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. Я выиграл всего три титула Ла Лиги и пять трофеев Лиги чемпионов, это что-то невероятное. Сначала думал, что их у меня будет максимум два, а их у меня теперь пять. Когда слышим гимн Лиги чемпионов, игроки преображаются, становимся лучше и играем лучше. Наша связь с Лигой чемпионов отличается от связи любого другого клуба с этим турниром. Нет клуба крупнее "Реала", это топ-клуб, остальные, знаете, на ступеньку ниже".Лука Модрич, игрок "Реала"

По поводу своей ближайшей карьеры в Мадриде 38-летний полузащитник отмалчивается, отвечая, что пока вопрос открыт.

Хорватский футболист приехал в ОАЭ для подготовки в составе своей сборной к товарищеской игре с Тунисом, которая запланирована на 24 марта.

В последнее время участились слухи об уходе Луки Модрича по окончании нынешнего сезона, так как у него 30 июня заканчивается контракт с "Реалом".

Хорватский полузащитник не рассматривает предложение остаться в тренерском штабе королевского клуба, так как планирует поиграть еще пару сезонов.

Но все эти разговоры уменьшились после того, как ветеран "сливочных" красивым дальним ударом принес победу своей дружине над "Севильей" в рамках 26-го тура Ла Лиги.

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