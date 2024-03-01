Матч открытия чемпионата КПЛ-2024 завершился успехом ФК "Астана"
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
Семикратные чемпионы Казахстана завладели преимуществом с первых минут столичного дерби. Счет в данном противостоянии и первый гол нынешнего казахстанского первенства на 19-й минуте оформил Усман Камара. Форвард сборной Гвинеи также забил свой первый мяч в футболке "Астаны".
После перерыва полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов удвоил преимущество своей команды. Результат 2:0 не изменился до финального свистка.
Таким образом, столичный коллектив одержал победу в матче-открытия и возглавил турнирную таблицу чемпионата КПЛ-2024.
1 марта также пройдет еще одна игра первого тура между "Кайсаром" и "Актобе" (17:00). Остальные матчи стартового отрезка состоятся 2 марта, где встретятся:
- "Кайрат" – "Кызылжар".
- "Елимай" – "Атырау".
- "Ордабасы" – "Шахтер".
- "Тобол" – "Туран".
Между тем новый сезон в КПЛ стартовал с участием 13 команд. За день до начала турнира отказался от выступления в высшем дивизионе павлодарский "Аксу" в связи с финансовыми трудностями.