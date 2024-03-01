Матч открытия чемпионата КПЛ-2024 завершился успехом ФК "Астана"

В Алматы открыт очередной футбольный сезон в первенстве команд Премьер-лиги. В стартовом поединке дебютного тура встретились два столичных клуба, где "Астана" в ранге номинальных хозяев переиграла "Женис" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Семикратные чемпионы Казахстана завладели преимуществом с первых минут столичного дерби. Счет в данном противостоянии и первый гол нынешнего казахстанского первенства на 19-й минуте оформил Усман Камара. Форвард сборной Гвинеи также забил свой первый мяч в футболке "Астаны".

После перерыва полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов удвоил преимущество своей команды. Результат 2:0 не изменился до финального свистка.

Таким образом, столичный коллектив одержал победу в матче-открытия и возглавил турнирную таблицу чемпионата КПЛ-2024.

1 марта также пройдет еще одна игра первого тура между "Кайсаром" и "Актобе" (17:00). Остальные матчи стартового отрезка состоятся 2 марта, где встретятся:

"Кайрат" – "Кызылжар".

"Елимай" – "Атырау".

"Ордабасы" – "Шахтер".

"Тобол" – "Туран".



Между тем новый сезон в КПЛ стартовал с участием 13 команд. За день до начала турнира отказался от выступления в высшем дивизионе павлодарский "Аксу" в связи с финансовыми трудностями.

