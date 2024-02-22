Роналду со старшим сыном из спортзала привели в восторг фанатов
Фото: Instagram/cristiano
Узнаваемый футболист Криштиану Роналду опубликовал фото с 13-летним сыном из спортзала, сообщает Zakon.kz.
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
Публикация в Instagram за 22 февраля 2024 года не осталась не замеченной среди поклонников лучшего футболиста всех времен.
"Сегодня с моим партнером", – кратко обозначено в подписи к фотографии.
- Робот и маленький робот.
- Мы любим вас обоих.
- Мальчик скоро перерастет отца.
- Будущее в безопасности.
- Вот это преемственность, – пишут воодушевленные пользователи Сети.
Стоит отметить, что Роналду, зная привлекательность своей физической формы, часто балует подписчиков снимками с голым торсом.
Ранее стало известно, что саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" благодаря мячу Криштиану Роналду обыграл "Аль-Фейху". Это позволило команде из Эр-Рияда пробиться в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript