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Роналду со старшим сыном из спортзала привели в восторг фанатов

Роналду со старшим сыном из спортзала привели в восторг фанатов Фото: Instagram/cristiano
Узнаваемый футболист Криштиану Роналду опубликовал фото с 13-летним сыном из спортзала, сообщает Zakon.kz.

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Публикация в Instagram за 22 февраля 2024 года не осталась не замеченной среди поклонников лучшего футболиста всех времен.

"Сегодня с моим партнером", – кратко обозначено в подписи к фотографии.

  • Робот и маленький робот.
  • Мы любим вас обоих.
  • Мальчик скоро перерастет отца.
  • Будущее в безопасности.
  • Вот это преемственность, – пишут воодушевленные пользователи Сети.

Стоит отметить, что Роналду, зная привлекательность своей физической формы, часто балует подписчиков снимками с голым торсом.

Ранее стало известно, что саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" благодаря мячу Криштиану Роналду обыграл "Аль-Фейху". Это позволило команде из Эр-Рияда пробиться в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.

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