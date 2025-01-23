Молодой муж Ерке Есмахан c ее старшим сыном привели в восторг фанатов
Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанский музыкант Раймбек Бактыгереев, более известный как RaiM, в очередной раз порадовал и очаровал аудиторию своим отношением к сыну супруги Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.
С начала января звездная семья отдыхает за границей. Музыканты путешествуют по Европе и делятся с армией фанатов красивыми снимками и видео.
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На этот раз RaiM и Муслим отправились на матч седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Тогда французский "Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу над английским "Манчестер Сити" со счетом 4:2. Эмоциональная встреча прошла в Париже.
RaiM опубликовал серию атмосферных видео со стадиона. От внимания аудитории невозможно было скрыть счастье сына Есмахан от первого брака.
Комментаторы тут же отметили, что Муслиму невероятно повезло.
- Вот это счастье. Райм – настоящий мужчина. Один на миллион.
- Будьте счастливы.
- Райм, ты лучше любого биологического отца!
- Отличный отец.
- Даже некоторые родные отцы так не относятся к своим детям.
- Молодец Райм! Вы – супер папа Муслиму. Повезло с вами.
- Райм – красавчик.
В конце 2024 года 40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности. Для исполнительницы хита "Қайда?" и Raim это будет второй совместный ребенок.
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