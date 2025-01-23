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Культура и шоу-бизнес

Молодой муж Ерке Есмахан c ее старшим сыном привели в восторг фанатов

Молодой муж Ерке Есмахан c ее старшим сыном привели в восторг фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 10:58 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанский музыкант Раймбек Бактыгереев, более известный как RaiM, в очередной раз порадовал и очаровал аудиторию своим отношением к сыну супруги Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.

С начала января звездная семья отдыхает за границей. Музыканты путешествуют по Европе и делятся с армией фанатов красивыми снимками и видео.

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На этот раз RaiM и Муслим отправились на матч седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Тогда французский "Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу над английским "Манчестер Сити" со счетом 4:2. Эмоциональная встреча прошла в Париже.

RaiM опубликовал серию атмосферных видео со стадиона. От внимания аудитории невозможно было скрыть счастье сына Есмахан от первого брака.

Комментаторы тут же отметили, что Муслиму невероятно повезло.

  • Вот это счастье. Райм – настоящий мужчина. Один на миллион.
  • Будьте счастливы.
  • Райм, ты лучше любого биологического отца!
  • Отличный отец.
  • Даже некоторые родные отцы так не относятся к своим детям.
  • Молодец Райм! Вы – супер папа Муслиму. Повезло с вами.
  • Райм – красавчик.

В конце 2024 года 40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности. Для исполнительницы хита "Қайда?" и Raim это будет второй совместный ребенок.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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