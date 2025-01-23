Молодой муж Ерке Есмахан c ее старшим сыном привели в восторг фанатов

Казахстанский музыкант Раймбек Бактыгереев, более известный как RaiM, в очередной раз порадовал и очаровал аудиторию своим отношением к сыну супруги Ерке Есмахан, сообщает Zakon.kz.

С начала января звездная семья отдыхает за границей. Музыканты путешествуют по Европе и делятся с армией фанатов красивыми снимками и видео.

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На этот раз RaiM и Муслим отправились на матч седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Тогда французский "Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу над английским "Манчестер Сити" со счетом 4:2. Эмоциональная встреча прошла в Париже.

RaiM опубликовал серию атмосферных видео со стадиона. От внимания аудитории невозможно было скрыть счастье сына Есмахан от первого брака.

Комментаторы тут же отметили, что Муслиму невероятно повезло.

Вот это счастье. Райм – настоящий мужчина. Один на миллион.

Будьте счастливы.

Райм, ты лучше любого биологического отца!

Отличный отец.

Даже некоторые родные отцы так не относятся к своим детям.

Молодец Райм! Вы – супер папа Муслиму. Повезло с вами.

Райм – красавчик.

В конце 2024 года 40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности. Для исполнительницы хита "Қайда?" и Raim это будет второй совместный ребенок.