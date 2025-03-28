Один из самых титулованных футболистов мира полностью оправдан в суде
Два года назад знаменитого игрока сборной Бразилии арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны.
Следствие по этому делу проходило больше года, и в марте 2024 года футболист был признан виновным. Его приговорили к 4,5 года тюрьмы плюс 5 лет условно.
Фото: fcbarcelona.com
Вскоре юристы Алвеса подали апелляцию на судебное решение, и он вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.
Как передает El Pais, Верховный суд Каталонии рассмотрел дело бразильца и отменил приговор первой инстанции из-за недостатка доказательств.
В апреле 2018 года Дани Алвес был признан самым титулованным футболистом в истории, завоевав 36 титулов за карьеру.
А ныне это звание принадлежит аргентинцу Лионелю Месси, его рекорд стоит на цифре 44.