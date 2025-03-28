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Спорт

Один из самых титулованных футболистов мира полностью оправдан в суде

Футбол Освобождение Тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:26 Фото: wikimedia/Tânia Rêgo
28 марта экс-защитника "Барселоны" Дани Алвеса оправдали по делу об изнасиловании. Верховный суд Каталонии отменил ранний приговор на 4,5 года тюрьмы из-за недостатка доказательств, сообщает Zakon.kz.

Два года назад знаменитого игрока сборной Бразилии арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны.

Следствие по этому делу проходило больше года, и в марте 2024 года футболист был признан виновным. Его приговорили к 4,5 года тюрьмы плюс 5 лет условно.

Футбол Освобождение Тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:26

Фото: fcbarcelona.com

Вскоре юристы Алвеса подали апелляцию на судебное решение, и он вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.

Как передает El Pais, Верховный суд Каталонии рассмотрел дело бразильца и отменил приговор первой инстанции из-за недостатка доказательств. 

В апреле 2018 года Дани Алвес был признан самым титулованным футболистом в истории, завоевав 36 титулов за карьеру.

А ныне это звание принадлежит аргентинцу Лионелю Месси, его рекорд стоит на цифре 44. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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