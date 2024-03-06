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Казахстанский боксер Базарбайулы победил на старте лицензионного турнира в Италии

Казахстанский боксер Базарбайулы выиграл на старте лицензионного турнира в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 08:23 Фото: НОК РК
На лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) победу одержал еще один казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы, сообщает Zakon.kz.

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По информации НОК, наш боксер бьется за лицензию в весовой категории до 63,5 килограмма. В первом бою он встретился с Доннелом Филлипом (Тринидад и Тобаго).

Казахстанец уверенно провел поединок, одержав победу. Следующий бой он проведет 7 марта.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал победу в этом турнире. В стартовом поединке ему противостоял Сэм Моровати из Финляндии. Шымбергенов уверенно выиграл бой и вышел в следующий круг соревнований.

А до этого наши боксеры Махмуд Сабырхан и Нурбек Оралбай 4 марта 2024 года одержали победу на лицензионном турнире по боксу в Бусто-Арсицио. 3 марта 2024 года казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу в этом же турнире. 

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Елена Вебер
Италия Казахстан
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