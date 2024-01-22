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"Барыс" закрывает домашнюю серию матчем против "Автомобилиста"

Хоккей Матч КХЛ Фото: hcbarys.kz
22 января столичный хоккейный клуб "Барыс" проведет заключительный поединок в серии из 4-х домашних игр. Соперником станет один из топовых коллективов Западной конференции – "Автомобилист", сообщает Zakon.kz.

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Команда из Екатеринбурга приехала в Астану, проиграв дома "Северсталю" со счетом 0:3. К данному часу в 55 матчах КХЛ подопечные Николая Заварухина накопили 66 очков, и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. 

В свою же очередь "Барыс" перед встречей с "Автомобилистом" также потерпел неудачу у себя дома. Команда Олега Болякина уступила действующим обладателям Кубка Гагарина, московскому ЦСКА со счетом 2:5. 


К этому моменту в активе астанчан 44 очка после 52 игр и предпоследнее 11 место на "Востоке". В матче с гостями из Екатеринбурга казахстанской команде не помогут вратарь Эдвард Паскуале, защитник Алекс Грант, а также форвард Алихан Асетов, Джозеф ЛаБейт и Роман Старченко. Все они еще на скамейке травмированных.

Как информирует пресс-служба столичной дружины, с большой долей вероятности в состав возможно вернется Батырлан Муратов, который еще не играл в Новом году. Начало встречи между "Барысом" и "Автомобилистом" назначена на 19:30 по времени Астаны.

Хоккей Плей-офф КХЛ

Фото: Instagram/hcska

Между тем стал известен еще один клуб КХЛ, который заработал себе место в плей-офф Кубка Гагарина. Им стал питерский СКА, который на днях переиграл китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:1, что позволило команде Романа Ротенберга гарантировать себе путевку в плей-офф.

До этого данный шаг сделал "Локомотив" из Ярославля, который первым из всех клубов КХЛ добился прохода в плей-офф.

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