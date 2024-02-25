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Победа со сломанной ногой: казахстанец Жалгас Жумагулов против американца Кливленда Маклина

Бой Naiza 57 Фото: Instagram/zhumagulov_zhalgas
На крупном турнире Naiza 57 в Алматы главным событием стал бой между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и американцем Кливлендом Маклиным, сообщает Zakon.kz.

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В первой пятиминутке Жумагулов был активнее противника и пытался провести удушающий приём. Однако, Маклину удалось выстоять и "дожить" до конца раунда.

Во втором отрезке боя казахстанец снова контролировать противника в партере, но не смог ничего предпринять против Маклина.

В третьем раунде американский файтер ударил ногой в пах Жумагулова: у нашего бойца не сразу получилось прийти в себя от боли. Но собравшись, Жалгас все-таки смог восстановиться и продолжить поединок. Болезненный удар не мог не сказаться на казахстанце: Маклин действовал активнее и смог перевести соперника в партер и попытался сам провести удушающий приём. У Жумагулова получилось вырваться и взять инициативу в свои руки. За 50 сек. до конца боя американский файтер едва не перевернул исход поединка. Но наш "Жако" выстоял.

По итогам трёх раундов судьи отдали победу Жумагулову единогласным решением.

После боя Жалгас заявил, что со второго раунда дрался со сломанной ногой.

"Я дерусь за свой народ, за свою страну и всегда буду стоять до конца. Мой совет молодёжи: за каждой трудностью приходит облегчение. Я вырос без отца, но смог сделать сам себя. Никогда не сдавайтесь, работайте и верьте в себя", – поделился спортсмен.

Другой наш соотечественник Михаил Шайдоров стал победителем международного турнира на катке в нидерландском городе Тильбург.

Алия Абди
Алматы Казахстан
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