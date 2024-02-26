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Месси спас "Интер Майами" от первого поражения в новом сезоне МЛС

Футбол Первый Гол Сезона МЛС Фото: Instagram/MLS
Американский футбольный клуб "Интер Майами" сумел уйти от поражения во втором матче нынешнего чемпионата МЛС. Спасителем команды в противостоянии "Лос-Анджелес Гэлакси" стал его лидер Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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Аргентинский форвард забил гол практически с финальным свистком арбитра, и тем самым подарил своему коллективу гостевую ничью – 1:1. На 92-ой минуте встречи Месси получил результативную передачу от своего звездного напарника Жорди Альбы.

Данное взятие ворот стало первым для аргентинца в новом сезоне североамериканской футбольной лиги. 

Хозяева поля открыли счет в этом поединке На 75-ой минуте отличился сербский футболист, нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" – Деян Йовелич. 


Благодаря выездной ничье, "Интер Майами" все еще стоит во главе турнирной таблицы МЛС с активом в 4 очка. 21 февраля команда Месси на своей арене обыграла "Реал Солт-Лейк" со счетом 2:0.

В третьем туре чемпионата МЛС клуб из Флориды примет у себя дома "Орландо Сити". Этот поединок запланирован на 3 марта. 

Также стоит отметить, что Лионель Месси в двух играх нового сезона набрал 2 (1+1) очка по системе "гол+пас". К тому же аргентинский форвард отмечается в официальных матчах 20-й год подряд, выступая на чемпионатах разных стран.

Свой первый гол Месси оформил 1 мая 2005 года за каталонскую "Барселону" в матче испанского первенства против "Албасете", тогда ему было 17 лет.

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Месси Лионель Интер Майами
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