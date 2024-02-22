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"Интер Майами" Месси стартовал с победы в новом сезоне МЛС

Футбол Победа МЛС Фото: Instagram/intermiamicf
Клуб "Интер Майами" успешно начал новый сезон в североамериканской футбольной лиге МЛС. Утром 22 февраля 2024 года команда Лионеля Месси в первом туре чемпионата переиграла "Реал Солт Лейк" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Путь к дебютной победе нового сезона был не так легок, как предполагалось, но результативные передачи суперзвездных нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса позволили "Интер Майами" отпраздновать первый успех в сезоне. И все это случилось на родной арене клуба из Флориды – "Чейз".

"Цапли" открыли счет на 39-й минуте поединка, когда нападающий Роберт Тейлор получил пас от Месси, а затем точно пробил в ворота RSL.

Конечный результат 2:0 был установлен на 83-й минуте встречи, когда парагвайский полузащитник Диего Гомес увеличил преимущество хозяев поля. Молодому игроку здесь ассистировали Месси и Суарес.

Все усилия "Реал Солт Лейк" забить хотя бы гол-престижа ничем не увенчались.

Таким образом стартовал очередной сезон в МЛС. Обыграв RLS в матче-открытия, "Интер Майами" набрал первые три очка и возглавил турнирную таблицу.

Остальные встречи первого тура североамериканской Лиги пройдут 25-го февраля. Действующий чемпион турнира "Коламбус Крю" примет на своем стадионе в этот день "Атланта Юнайтед".

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Месси Лионель Интер Майами
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