#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
504.34
556.34
5.97
Спорт

Гол Месси спас "Интер Майами" от поражения в матче МЛС

Футбол Гол Ничья, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 10:32 Фото: Instagram/intermiamicf
Рано утром 7 апреля прошел футбольный матч чемпионата МЛС, где клуб "Интер Майами" сумел избежать домашнего поражения в поединке с "Торонто" – 1:1 благодаря голу своего капитана Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Аргентинский форвард сумел отличиться в добавленное к первому тайму время, когда его команда уступала гостям со счетом 0:1. В итоге форвард "Интер Майами" сравнял счет в матче МЛС с "Торонто" – 1:1.

Для Месси этот гол стал шестым в текущем сезоне, а всего в его активе 8 (6+2) очков после 8 игр различного уровня.

После ничьей с "Торонто" команда Лионеля Месси занимает второе место в турнирной таблице МЛС, набрав 13 очков после пяти туров.

Стоит заметить, что действующий чемпион МЛС пока не проиграл ни одной игры в турнире,  у него четыре победы и одна ничья.

3 апреля Лионель не смог спасти своих коллег от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стали известны еще два четвертьфиналиста Кубка Гагарина
Спорт
09:35, Сегодня
Стали известны еще два четвертьфиналиста Кубка Гагарина
Софья Самоделкина выступит в Восточном Казахстане
Спорт
06:50, Сегодня
Софья Самоделкина выступит в Восточном Казахстане
В США спортсменка отказалась от соревнований из-за соперника-трансгендера
Спорт
04:50, 07 апреля 2025
В США спортсменка отказалась от соревнований из-за соперника-трансгендера
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: