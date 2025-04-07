Гол Месси спас "Интер Майами" от поражения в матче МЛС

Рано утром 7 апреля прошел футбольный матч чемпионата МЛС, где клуб "Интер Майами" сумел избежать домашнего поражения в поединке с "Торонто" – 1:1 благодаря голу своего капитана Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Аргентинский форвард сумел отличиться в добавленное к первому тайму время, когда его команда уступала гостям со счетом 0:1. В итоге форвард "Интер Майами" сравнял счет в матче МЛС с "Торонто" – 1:1.

Для Месси этот гол стал шестым в текущем сезоне, а всего в его активе 8 (6+2) очков после 8 игр различного уровня.

После ничьей с "Торонто" команда Лионеля Месси занимает второе место в турнирной таблице МЛС, набрав 13 очков после пяти туров.

Стоит заметить, что действующий чемпион МЛС пока не проиграл ни одной игры в турнире, у него четыре победы и одна ничья.

3 апреля Лионель не смог спасти своих коллег от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.