Футбольный шпионаж обнаружен в итальянской Серии А

В итальянском первенстве высшего дивизиона произошел скандал. Микеле Ореккьо, ассистент главного тренера клуба "Торино" Ивана Юрича тайком следил за тренировкой команды "Рома" перед их очным матчем в рамках 26-го тура Серии А, сообщает Zakon.kz.

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По информации Corriere dello Sport, согласно своим функциям Ореккьо собирал информацию о будущих соперниках, с кем должна была встретиться "Торино". Помощника главного тренера в прошедшие выходные задержала полиция во время проверки около футбольной базы "Ромы".

Оказывается, 34-летний Ореккьо не первый раз шпионит за римским клубом. Прежде такой случай был зафиксирован в апреле 2023 года, когда "римлянами" руководил Жозе Моуринью.

Фото: Instagram/torinofc1906

Сам же поединок между "Ромой" и "Торино", который прошел 26 февраля на стадионе "Олимпико", завершился победой хозяев поля – 3:2, благодаря хет-трику аргентинца Пабло Дибала.

Тем самым, подопечные Даниэле де Росси набрали 44 очка, и после 26 игр занимают шестое место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь "Торино" с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

На вершине чемпионата Италии идет "Интер" (66).

