ФК "Рома" с блестящими показателями возглавил таблицу Серии А

Минувшей ночью в итальянском футбольном чемпионате высшего дивизиона завершились матчи стартового тура в новом сезоне, где особыми результатами отметились представители клуба "Рома", сообщает Zakon.kz.

"Римляне" дома разгромили "Фиорентину" в рамках игр первого тура Серии А со счетом 4:0. Героями поединка у хозяев поля стали два игрока.

Хет-трик здесь оформил нападающий Дониэлл Мален, а все три раза ему ассистировал Пауло Дибала.

А окончательный счет на 86-й минуте установил Никколо Пизилли.

Благодаря этому результату команда Джанпьеро Гасперини сразу выбралась на первое место в турнирной таблице Серии А.

"Мален и Дибала – игроки мирового класса. Дибала всегда был таким, просто у него было слишком много травм. Этот парень монстр, вопреки всем разговорам о "шелковых мышцах". Он мог бы играть и дополнительное время. В прошлом году ему не повезло – он получил травму, пробивая штрафной и пенальти. Мален экстраординарен, но это не случайность. Он чувствует, что его ценят и что он силен, он лидер на поле и может расти дальше. То, что он показывает, это невероятно, видимо, он нашел правильную среду". Джанпьеро Гасперини

Помимо "Ромы" наверху списка лучших стоят еще шесть команд, среди которых гранды итальянского футбола "Интер" и "Наполи". Они уступают первое место только по разнице мячей и, скорее всего, вскоре могут наверстать это упущение.

Между тем на днях ПФЛК назвала дату перенесенных матчей 23-го тура КПЛ-2026 по футболу.

