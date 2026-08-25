#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Спорт

ФК "Рома" с блестящими показателями возглавил таблицу Серии А

Футбол Хет-Трик Малена, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:08 Фото: Instagram/officialasroma
Минувшей ночью в итальянском футбольном чемпионате высшего дивизиона завершились матчи стартового тура в новом сезоне, где особыми результатами отметились представители клуба "Рома", сообщает Zakon.kz.

"Римляне" дома разгромили "Фиорентину" в рамках игр первого тура Серии А со счетом 4:0. Героями поединка у хозяев поля стали два игрока.

Хет-трик здесь оформил нападающий Дониэлл Мален, а все три раза ему ассистировал Пауло Дибала.

А окончательный счет на 86-й минуте установил Никколо Пизилли.

Благодаря этому результату команда Джанпьеро Гасперини сразу выбралась на первое место в турнирной таблице Серии А.

"Мален и Дибала – игроки мирового класса. Дибала всегда был таким, просто у него было слишком много травм. Этот парень монстр, вопреки всем разговорам о "шелковых мышцах". Он мог бы играть и дополнительное время. В прошлом году ему не повезло – он получил травму, пробивая штрафной и пенальти. Мален экстраординарен, но это не случайность. Он чувствует, что его ценят и что он силен, он лидер на поле и может расти дальше. То, что он показывает, это невероятно, видимо, он нашел правильную среду". Джанпьеро Гасперини

Помимо "Ромы" наверху списка лучших стоят еще шесть команд, среди которых гранды итальянского футбола "Интер" и "Наполи". Они уступают первое место только по разнице мячей и, скорее всего, вскоре могут наверстать это упущение.

Между тем на днях ПФЛК назвала дату перенесенных матчей 23-го тура КПЛ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Лидер Серии А
14:58, 01 декабря 2025
Легендарный "Милан" после 13-й попытки возглавил таблицу Серии А
Футбол Лидер Серии А
14:15, 09 января 2026
ФК "Интер" единолично возглавил турнирную таблицу серии А
Футбол Победа Серия А
13:06, 03 декабря 2024
"Аталанта" обыграла "Рому" и довела победную серию до восьми игр
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
WTT Contender Almaty 2026
12:45, Сегодня
Международный турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США состоится в Алматы
&quot;Шахтёр&quot; уже подписал двух футболистов
12:34, Сегодня
Лидер Первой лиги "Шахтёр" уже начал подписывать футболистов под КПЛ – источник
Soccer365.ru назвал точный счёт матча &quot;Тобыл&quot; - &quot;Кайсар&quot; в КПЛ
12:20, Сегодня
Soccer365.ru назвал точный счёт матча "Тобыл" - "Кайсар" в КПЛ
Гребчихи Казахстана
11:54, Сегодня
Казахстан объявил состав на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: